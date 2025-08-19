Помощь оказывается школьникам из семей участников СВО, а также детям из многодетных семей.

Во Владимирской области продолжается благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Благодаря усилиям социальных служб и спонсоров, уже 850 семей получили наборы канцелярских принадлежностей и новые рюкзаки.Помощь оказывается школьникам из семей участников СВО, а также детям из многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Акция уже прошла в Коврове, Меленках, Владимире и Судогде, и в ближайшее время охватит всю область.