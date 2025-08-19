У владимирского филиала Финансового университета новый руководитель. Им стал экс-директор института экономики и менеджмента ВлГУ, доктор экономических наук Павел Захаров. Ректор

У владимирского филиала Финансового университета новый руководитель. Им стал экс-директор института экономики и менеджмента ВлГУ, доктор экономических наук Павел Захаров. Ректор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Станислав Прокофьев подписал документы еще 14 августа. К работе Захаров приступил 18 числа. Вот что сообщается о новом руководителе на федеральном сайте ВУЗа. Из пресс-релиза Финансового университета Павел