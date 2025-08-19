Продолжается прием заявок на распределение грантов для начинающих предпринимателей от владимирского «Центра поддержки предпринимательства и туризма». Конкурс стартовал в июне, уже 13

Продолжается прием заявок на распределение грантов для начинающих предпринимателей от владимирского «Центра поддержки предпринимательства и туризма». Конкурс стартовал в июне, уже 13 октября станут известны имена нескольких победителей. Павел Кутузов, директор МБУ «Центр поддержки предпринимательства и туризма» «Центр поддержки предпринимательства и туризма» оказывает поддержку предпринимателям нашего города и тем людям, которые хотели бы стать индивидуальными