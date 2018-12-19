Свои таланты продемонстрировали сотрудники органов внутренних дел Владимирской области и члены их семей.

В Доме культуры и творчества «Родина» в городе Коврове состоялся региональный этап ежегодного смотра-конкурса самодеятельного музыкального творчества МВД России «Щит и Лира» среди сотрудников органов внутренних дел и членов их семей.Традиционно мероприятие началось с выступления оркестра УМВД России по Владимирской области. В конкурсной программе свои таланты в области вокала, хореографии и исполнительского искусства продемонстрировали сотрудники полиции из Ковровского, Вязниковского, Камешковского, Гороховецкого районов, а также их родные.Выбор победителей стал нелегкой задачей для компетентного жюри.В номинации «Хореография» победителями стали: 1 место - Вероника Медведева (МО МВД России «Ковровский»), 2 место — танцевальный коллектив «Хамелеон» (ОМВД России по Камешковскому району), 3 место - Екатерина Ольхович (МО МВД России «Ковровский»).В номинации «Сольное пение» среди детей в возрасте от 5-15 лет бесспорное 1 место занял Матвей Ульев (ОМВД России по Камешковскому району), 2 место - Маргарита Петрова (МО МВД России «Ковровский»), 3 место - Ксения Большакова (ОМВД России по Вязниковскому району).В этой же номинации среди взрослых выступающих места распределились следующим образом: 1 место, уже в шестой раз, заняла Светлана Шубина (МО МВД России «Ковровский»), 2 место разделили Елизавета Панферова (МО МВД России «Ковровский») и Анастасия Абрамян (Отд МВД России по Гороховецкому району, 3 место – Борис Костюнин (ОМВД России по Вязниковскому району)В номинации «Инструментальная музыка» не было равных Анатолию Кильякову (ОМВД России по Камешковскому району). Он был удостоен диплома «За верность фестивалю».Дипломы участников конкурса получили Татьяна Петрова (МО МВД России «Ковровский») и Елизавета Тычкина (ОМВД России по Вязниковскому району).Председатель жюри, заместитель начальника Управления по работе с личным составом УМВД России по Владимирской области Елена Макушенко, подводя итог празднику, отметила, что на протяжении уже многих лет конкурс «Щит и Лира» неизменно следует своему предназначению — несет идеалы добра, честного служения Отечеству, вдохновляет на созидание и приносит радость.