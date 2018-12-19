Свои таланты продемонстрировали сотрудники органов внутренних дел Владимирской области и члены их семей.
В Доме культуры и творчества «Родина» в городе Коврове состоялся региональный этап ежегодного смотра-конкурса самодеятельного музыкального творчества МВД России «Щит и Лира» среди сотрудников органов внутренних дел и членов их семей.
Традиционно мероприятие началось с выступления оркестра УМВД России по Владимирской области. В конкурсной программе свои таланты в области вокала, хореографии и исполнительского искусства продемонстрировали сотрудники полиции из Ковровского, Вязниковского, Камешковского, Гороховецкого районов, а также их родные.
Выбор победителей стал нелегкой задачей для компетентного жюри.
В номинации «Хореография» победителями стали: 1 место - Вероника Медведева (МО МВД России «Ковровский»), 2 место — танцевальный коллектив «Хамелеон» (ОМВД России по Камешковскому району), 3 место - Екатерина Ольхович (МО МВД России «Ковровский»).
В номинации «Сольное пение» среди детей в возрасте от 5-15 лет бесспорное 1 место занял Матвей Ульев (ОМВД России по Камешковскому району), 2 место - Маргарита Петрова (МО МВД России «Ковровский»), 3 место - Ксения Большакова (ОМВД России по Вязниковскому району).
В этой же номинации среди взрослых выступающих места распределились следующим образом: 1 место, уже в шестой раз, заняла Светлана Шубина (МО МВД России «Ковровский»), 2 место разделили Елизавета Панферова (МО МВД России «Ковровский») и Анастасия Абрамян (Отд МВД России по Гороховецкому району, 3 место – Борис Костюнин (ОМВД России по Вязниковскому району)
В номинации «Инструментальная музыка» не было равных Анатолию Кильякову (ОМВД России по Камешковскому району). Он был удостоен диплома «За верность фестивалю».
Дипломы участников конкурса получили Татьяна Петрова (МО МВД России «Ковровский») и Елизавета Тычкина (ОМВД России по Вязниковскому району).
Председатель жюри, заместитель начальника Управления по работе с личным составом УМВД России по Владимирской области Елена Макушенко, подводя итог празднику, отметила, что на протяжении уже многих лет конкурс «Щит и Лира» неизменно следует своему предназначению — несет идеалы добра, честного служения Отечеству, вдохновляет на созидание и приносит радость.