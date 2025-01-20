Массовая лыжная гонка «Лыжня России» в этом году пройдет в субботу, 8 февраля. Соревнования посвящены 80-ойгодовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе

Массовая лыжная гонка «Лыжня России» в этом году пройдет в субботу, 8 февраля. Соревнования посвящены 80-ойгодовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Владимира. Гонки объединят 70 регионов страны. Во Владимире лыжники будут соревноваться на трассе в парке «Дружба». Участники могут выбрать дистанции в 1, 5 и 10 километров. Для участия