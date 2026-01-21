«Скорая помощь должна ехать на вызов не более 20 минут. Решение об этом утвердило правительство России», — отмечает Игорь Игошин.

«Скорая помощь должна ехать на вызов не более 20 минут. Решение об этом утвердило правительство России», — отмечает Игорь Игошин.Депутат ГД пояснил, что этот норматив касается самых критических ситуаций. Во-первых, экстренное вмешательство: помощь должна прибыть к пациенту в течение 20 минут с момента вызова, если есть прямая угроза жизни. Во-вторых, обязательность исполнения: такой промежуток времени является обязательным для случаев, требующих немедленного врачебного вмешательства.Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2026-2028 годы учитывает реалии жизни:1. География и климат: время доезда может быть скорректировано с учетом территориальных особенностей (например, труднодоступные сельские пункты или сложные погодные условия).2. Транспортная доступность: плотность населения и состояние дорожной сети также влияют на нормативы в конкретных районах.«Качественная врачебная помощь не должна быть привилегией крупных городов, а стала доступной повсеместно», - отметил парламентарий.