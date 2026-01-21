В Александрове скоро начнется суд над жителем Ржева, которого обвиняют в краже дорогостоящего автомобиля. Мужчина уже неоднократно судим за хищения, в том числе автотранспорта., в середине января прошлого года обвиняемый вместе с приятелем приехал в Александров. Возле жилого дома они заметили Mitsubishi ASX 1.8. Злоумышленники проникли в салон, завели двигатель и скрылись.Владелец обнаружил пропажу и сразу обратился в полицию. Вскоре выяснилось: похищенный автомобиль попал в ДТП в Тверской области. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге — машина вылетела в кювет и перевернулась. Автомобиль получил столь серьезные повреждения, что его признали неремонтопригодным.На следствии мужчина не признал вину, однако правоохранители собрали достаточно доказательств его причастности к преступлению. Заместителем Александровского городского прокурора утверждено обвинительное заключение. Дело направлено в Александровский городской суд.