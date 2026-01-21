В Коврове суд встал на защиту прав ребенка: по иску прокуратуры местная жительница должна вернуть в бюджет более 400 тысяч рублей — средства материнского капитала, потраченные с нарушениями.Семья из Коврова получила материнский капитал и решила направить его на улучшение жилищных условий. Деньги (свыше 400 тысяч рублей) пошли на покупку квартиры в поселке Мелехово Ковровского района.При совершении сделки родители дали обязательство: после покупки оформить жилье в общую долевую собственность с несовершеннолетним ребенком. Однако это условие они не выполнили. Позже квартира была продана прежнему владельцу, а полученные деньги семья потратила на личные нужды. Так права ребенка оказались нарушены: он не получил законной доли в жилье.Ковровская городская прокуратура . Ведомство направило в суд иск с требованием вернуть незаконно использованные средства.