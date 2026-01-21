В Камешковском районе расследуют случай браконьерства: 42‑летний местный житель подозревается в отстреле лося без разрешения. Уголовное дело возбудили по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ («незаконная охота»).В середине января в лесу возле поселка Новки обнаружили тушу лося с огнестрельным ранением. Прибывшие на место полицейские нашли следы обуви и мотосани неподалеку от места происшествия.Предполагаемого браконьера задержали в кратчайшие сроки. При обыске у мужчины изъяли охотничье ружье и 21 патрон. Подозреваемый подтвердил, что застрелил лося, не имея на это соответствующего разрешения.