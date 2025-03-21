Комитет по образованию Законодательного Собрания области провел выездное заседание. Депутаты посетили Государственный архив. Эту поездку они планировали давно, теперь же директор

Комитет по образованию Законодательного Собрания области провел выездное заседание. Депутаты посетили Государственный архив. Эту поездку они планировали давно, теперь же директор учреждения всё наглядно показала законодателям, рассказала о современной технике, которую удалось приобрести благодаря госпрограммам. Новые машины позволяют бережнее обращаться с историческими, ценными документами. Сергей Бирюков, председатель комитета по образованию Законодательного Собрания области Два здания