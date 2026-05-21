Уже к девяти утра пожарные расчеты погасили все открытые очаги пламени.

Во Владимирской области справились с возгоранием на полигоне твердых коммунальных отходов, расположенном в Петушинском районе.Уже к девяти утра пожарные расчеты погасили все открытые очаги пламени, а ближе к полудню окончательно устранили остаточное задымление. Согласно данным АО «Полигон», сейчас на территории объекта не наблюдается ни огня, ни дыма. Чтобы исключить риск нового воспламенения, откосы насыпей дополнительно перекрыли слоем инертного грунта.В ликвидации чрезвычайной ситуации участвовали силы компании-оператора полигона при содействии районной администрации. За ходом работ следили сотрудники подразделений МЧС России. Экстренные службы доложили, что обстановка на месте остаётся спокойной. Специалисты не выявили ни малейшей угрозы распространения огня или повторного появления дыма.