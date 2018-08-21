21.08.2018

2018-08-21 19:20:36

При обрушении крыши в центре Петербурга пострадал ребенок

При обрушении временной крыши с арки Главного штаба Эрмитажа на Дворцовой площади пострадали семь человек, в том числе один ребенок, передает . В их числе оказались как рабочие, ремонтировавшие здание, так и случайные прохожие. Проход на площадь со стороны Большой Морской улицы был закрыт.