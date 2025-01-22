13 540 литров крови заготовлено во Владимирской области в прошлом году. Донорами стали 8 771 человек, из 2 050 сдавали кровь впервые. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области. Сдать

13 540 литров крови заготовлено во Владимирской области в прошлом году. Донорами стали 8 771 человек, из 2 050 сдавали кровь впервые. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области. Сдать кровь можно было во Владимире и Вязниках. А также в специальном выездном мобильном комплексе станции переливания крови. В 2024 году он совершил 175 выездов по