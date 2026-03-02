Полицейские установили его причастность как минимум к пяти эпизодам.

42‑летний житель Мурома попал под уголовную статью из‑за серии краж в городских магазинах самообслуживания. С конца декабря прошлого года до начала февраля 2026‑го мужчина систематически выносил из супермаркетов продукты, ловко минуя кассовую зону. Полицейские установили его причастность как минимум к пяти таким эпизодам, в пресс-службе УМВД по региону.Ущерб от проделок злоумышленника превысил 20 тысяч рублей. Мужчина уже имел судимость за похожие преступления. Раскрыть череду краж помогли заявления от представителей супермаркетов.После задержания мужчина дал признательные показания.