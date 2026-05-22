Сотрудники «Энергосбыт Волга» за первый квартал этого года зафиксировали 22 случая самовольного подключения к электросетям, причём 5 из них были совершены повторно. Лидером по числу

Сотрудники «Энергосбыт Волга» за первый квартал этого года зафиксировали 22 случая самовольного подключения к электросетям, причём 5 из них были совершены повторно. Лидером по числу самовольных подключений остаётся Александровский округ – 13 случаев. В списке нарушителей: потребители из Петушинского и Судогодского муниципальных округов – по 3 случая и по 1 – в округе Покров, Собинском