Кто стал инициатором предложения, пока неизвестно.

Центру классической музыки во Владимире может быть присвоено имя Артема Маркина, бывшего руководителя учреждения. Инициативу, которая находится на рассмотрении Министерства культуры Владимирской области, планируется обсудить в феврале.Кто стал инициатором предложения, пока неизвестно. Подобные решения могут выдвигать органы власти, общественные палаты или коллективы учреждений.Артем Маркин скончался в марте 2024 года, за три месяца до своего 55-летия. Ему было присвоено звание Почетного гражданина области. Сейчас Центр классической музыки возглавляет его вдова Елена Маркина, однако против присвоения имени выступает его отец, Эдуард Маркин. Должность дирижера губернаторского симфонического оркестра заняла младшая дочь Артема Маркина, Василиса.