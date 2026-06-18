Суд обязал жителя Владимира вернуть лошадь чистокровной верховой породы законному владельцу из другого региона. Документ поступил судебным приставам для исполнения. Должника предупредили
<a href="https://33live.ru/novosti/18-06-2026-vladimirskie-pristavy-pomogli-vernut-zakonnomu-vladelcu-porodistuyu-loshad.html" target="_blank">Владимирские приставы помогли вернуть законному владельцу породистую лошадь</a> - Суд обязал жителя Владимира вернуть лошадь чистокровной верховой породы законному владельцу из другого региона. Документ поступил судебным приставам для исполнения. Должника предупредили
[url=https://33live.ru/novosti/18-06-2026-vladimirskie-pristavy-pomogli-vernut-zakonnomu-vladelcu-porodistuyu-loshad.html]Владимирские приставы помогли вернуть законному владельцу породистую лошадь[/url] - Суд обязал жителя Владимира вернуть лошадь чистокровной верховой породы законному владельцу из другого региона. Документ поступил судебным приставам для исполнения. Должника предупредили