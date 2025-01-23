Подменивали рыбу в консервах. Россельхознадзор провел проверку и выявил нарушения на предприятии ООО «Экватор», которое находится в Лакинске. В ходе проверки ветеринарных сопроводительных

Подменивали рыбу в консервах. Россельхознадзор провел проверку и выявил нарушения на предприятии ООО «Экватор», которое находится в Лакинске. В ходе проверки ветеринарных сопроводительных документов в программе ФГИС «Меркурий» выяснилось, что с октября по декабрь 2024 года допущено 33 нарушения оформления этих документов. А конкретнее, был подменен вид рыбы при производстве продукции. Из пресс-релиза Россельхознадзора При