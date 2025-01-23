Пожар в микрорайоне Заклязьменском случился сегодня, 23 января, в 14:48. Загорелась квартира на первом этаже дома №4 на улице Центральной. На место быстро выдвинулись спасатели. В квартиру они

Пожар в микрорайоне Заклязьменском случился сегодня, 23 января, в 14:48. Загорелась квартира на первом этаже дома №4 на улице Центральной. На место быстро выдвинулись спасатели. В квартиру они влезли через окно. Внутри находился мужчина. Сотрудники МЧС спасли его с помощью специального устройства и передали медикам. Сейчас с ним все в порядке. Что не скажешь о