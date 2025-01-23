Использование этого названия может ввести потребителей в заблуждение о происхождении продукта.

Роспатент отказал пивобезалкогольному заводу из Гусь-Хрустального во Владимирской области в регистрации торговой марки «Старый Мюнхен» для производства пива. Информация опубликована в базе ведомства.Управление объяснило, что использование этого названия может ввести потребителей в заблуждение о происхождении продукта, так как «Мюнхен» — известное географическое название, ассоциирующееся с пивной культурой.Завод уже обжаловал первое решение, утверждая, что название имеет фантазийный и семантически нейтральный характер, однако Роспатент остался при своем мнении.