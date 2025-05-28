Форум Человек труда состоится 2 – 8 июля.

Пермь впервые примет у себя Всероссийский форум рабочей молодёжи. Как сообщила на заседании правительства глава краевого агентства по делам молодёжи Юлия Баландина, форум Человек труда состоится 2 – 8 июля. На него съедутся молодые представители рабочих профессий со всей Российской Федерации. В программе – грантовые защиты, обмен знаний с единомышленниками, возможность ознакомиться с крупными промышленными предприятиями Пермского края, в том числе и с возможностью трудоустройства. Участникам предложат несколько направлений, в том числе Молодой профессионал года, Мастер года, Лидер года. Форум Человек труда – одно из флагманских событий программы Пермь – молодёжная столица России, в рамках которой в нынешнем году в столице Прикамья состоится более 100 значимых событий.