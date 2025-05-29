Она будет работать до 8 ноября.

Музей "Новый Иерусалим" совместно с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана открыл выставку "Свет между мирами", посвященный пласту советского, узбекского и русского модернизма 1920-1930-х годов, передает корреспондент ТАСС. Для посетителей выставка будет работать с 20 мая до 8 ноября.Как отметила директор музея Анна Антипенко, это очень важный проект, к которому его создатели шли более трех лет. "Для нашего музея представление коллекции играет большую роль, и мы последние, наверное, пять лет частями показывали на наших временных выставках художников, знакомя, подготавливая аудиторию к нашему большому совместному с коллегами из Узбекистана проекту. Поэтому мы надеемся, что эта выставка будет проходить не только в России, но и в Минске, и в других странах", - сказала она на открытии экспозиции.Куратор выставки, руководитель художественного отдела музея Людмила Денисова в свою очередь подчеркнула, что несколько лет назад музей "не мог и мечтать" об осуществлении такого проекта. "[Эти картины] действительно очень актуальны <…> для нас, для наших посетителей, для нашего музея. И поэтому я очень благодарна всем, благодаря кому эта выставка состоялась. Кстати, автором идеи является наш министр [культуры и туризма Подмосковья] Василий [Кузнецов], поэтому благодарю вас за то, что это все у нас состоялось", - добавила она.Директор Агентства культурного наследия Узбекистана Баходир Абдикаримов отметил, что подготовка к этой выставке велась долго. По его словам, 80 картин было привезено из государственного музея Каракалпакстана им. И. Савицкого. "Такого масштаба выставка организовывается впервые за пределами Узбекистана. Эти картины впервые выставляются на показ именно широкой публике", - подчеркнул он.Начальник управления развития музеев Узбекистана Бабур Саемов назвал организацию мероприятия важным событием, поскольку укрепляет сотрудничество между музеями. "В рамках данной выставки было отреставрировано более 40 работ с участием российских и местных реставраторов. Это уже начало очень хорошего обмена между сотрудниками музеев", - сказал Саемов. Он также сообщил об издании научного каталога и проведении колоссального исследования картин 1920-1930-х годов. "Я думаю, это исследование в будущем поможет и оставит большой след для наших будущих поколений, - заявил Саемов. - Я думаю, это только начало, и [оно] внесет огромный вклад в развитие двусторонних отношений. И выведет их на новый уровень".В экспозицию вошло более 160 живописных и графических работ 40 художников, в числе которых Александр Волков, Соломон Никритин, Александр Шевченко, Климент Редько и другие, из коллекций Музея "Новый Иерусалим" и Музея искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого.