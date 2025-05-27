40 работ были отобраны на национальном конкурсе, проходившем в России.

Художественная выставка "Вернисаж Музея Победы" открылась в понедельник на площадке музея искусств Сан-Педро в мексиканском городе Пуэбла-де-Сарагоса (штат Пуэбла). Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Мексике."На выставке представлено около 40 работ, отобранных на национальном конкурсе, проходившем в России. Экспозиция принадлежит Музею Победы в Москве. Сами работы посвящены подвигу Красной армии, вкладу тыла в Победу, восстановлению страны в послевоенный период, а также сохранению памяти о Великой Отечественной войне", - обратился к собравшимся на открытии выставки посол России в Мексике Николай Софинский."Здесь можно увидеть картины, изображающие блокаду Ленинграда, события битвы за Москву, взятие Берлина и многие другие значимые эпизоды. Все работы принадлежат к разным художественным стилям и жанрам, но объединены общей темой: неподдельной искренностью, глубоким патриотизмом и высоким уровнем художественного мастерства", - добавил дипломат.Он напомнил, что "война унесла 27 миллионов человеческих жизней, и это коснулось каждой семьи в стране и оказало существенное влияние на последующее развитие страны, ее судьбу и будущее". "Героизм тех лет живет в памяти нашего народа, в сознании не только старших поколений, но и нынешних. Именно это делает эту выставку уникальной: сочетание работ художников разных школ и, что еще важнее, разных поколений, от тех, кто пережил войну, до молодых художников", - указал глава диппредставительства.По его словам, композиция была выбрана не случайно. "Цель состоит в том, чтобы создать своего рода переплетение менталитетов, философий, психологий и восприятий реальности прошлого и настоящего в эволюционном процессе осмысления важнейших исторических событий, связанных с войной. Насколько это было достигнуто, скажете вы", - обратился к посетителям экспозиции Софинский.Художественный проект объединил около 40 произведений. Это работы художников-фронтовиков Бориса Неменского, Павла Блока, Бориса Преображенского и других живописцев, чьи картины хранятся в фондах Музея Победы, и молодых авторов, отобранных по результатам конкурса, проведенного музеем.Как ранее сообщили в Музее Победы, "живописные полотна демонстрируют разные страницы истории Великой Отечественной войны - батальные сцены, тяжелый труд женщин в тылу, страдания узников концлагерей, блокадные будни и триумф Победы". "Многие художники, работы которых представлены в проекте, воевали на фронте и на полотнах отразили личные впечатления", - добавили в музее.Доступная жителям Мексики на испанском языке выставка будет работать до 21 июня 2025 года.