30 команд и 538 спортсменов. Во Владимире провели региональные соревнования по дзюдо в честь 80-летия Великой Победы. Юные борцы в возрасте от 9 до 17 лет из разных областей приняли участие в боях.

30 команд и 538 спортсменов. Во Владимире провели региональные соревнования по дзюдо в честь 80-летия Великой Победы. Юные борцы в возрасте от 9 до 17 лет из разных областей приняли участие в боях. Используй силу противника против него самого — основной принцип дзюдо. Евгений Станчев, депутат Совета народных депутатов г. Владимира Дзюдо — это философия