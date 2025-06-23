Кроме того, Владимир и Муром вошли в топ-10 популярных направлений для однодневных поездок в июне 2025 года.

Журналисты Владимирской области выступили на конкурсе «Дорогами Золотого кольца». Елена Поморцева взяла Гран-при за гастрономический туризм, Анна Устинова победила как автор лучшего тревел-блога, а Оксана Прокошева заняла третье место за освещение событийного туризма.Кроме того, Владимир и Муром вошли в топ-10 популярных направлений для однодневных поездок в июне 2025 года.Напомним, ранее мы писали, что