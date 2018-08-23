Выдавал права за деньги. В Муроме вынесен приговор инспектору по маломерным судам. Судом установлено, что с 10 по 23 марта 2017 года инспектор получил взятки в размере 55 тысяч рублей.

Выдавал права за деньги. В Муроме вынесен приговор инспектору по маломерным судам. Судом установлено, что с 10 по 23 марта 2017 года инспектор получил взятки в размере 55 тысяч рублей. За это должностное лицо просило своего сообщника делать ложные записи в карточки судовладельцев. Якобы они и в теории, и на практике умеют управлять маломерными судами. Суд решил, что все это попадает под статью "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия". И назначил муромскому инспектору штраф в восемьсот тысяч, а сообщнику - в семьсот.