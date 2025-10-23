Президент РФ Владимир Путин поставил цель довести МРОТ до 35 тысяч рублей в месяц к 2030 году.

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 27 093 рубля в месяц. Об этом рассказал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин в своем- Работодатели не смогут платить меньше этой суммы, так как МРОТ обязателен для всех предприятий и организаций, независимо от формы собственности, — напомнил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. — От размера «минималки» также зависят расчеты многих социальных выплат, в том числе детский пособий.Фракция «Единая Россия» единогласно поддержала это решение в первом чтении, заверив, что параметры нового МРОТ будут заложены в федеральный бюджет и обеспечены реальными средствами. Отметим, что Президент РФ Владимир Путин поставил цель довести МРОТ до 35 тысяч рублей в месяц к 2030 году.