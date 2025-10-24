В Юго-Западном районе Владимира в минувший четверг произошла авария на электросетях. Как «Шестому каналу» сообщили в энергоснабжающей организацией «ОРЭС», при производстве работ по

В Юго-Западном районе Владимира в минувший четверг произошла авария на электросетях. Как «Шестому каналу» сообщили в энергоснабжающей организацией «ОРЭС», при производстве работ по расширению проезжей части возле школы №37 на Верхней Дуброве были повреждены две резервирующие кабельные линии напряжением 6 киловольт. Это привело к полному отключению электроэнергии в жилом доме №51 и в двух незаселенных