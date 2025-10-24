Строители сооружают навесы для работы в дождливую погоду. В областной столице продолжают реставрацию памятника князю Владимиру. Подрядная организация уже отполировала гранитные плиты, к

Строители сооружают навесы для работы в дождливую погоду. В областной столице продолжают реставрацию памятника князю Владимиру. Подрядная организация уже отполировала гранитные плиты, к их монтажу почти все готово — на постаменте проработано основание, его укрепили металлической сеткой. Реставрацией занялся ярославский индивидуальный предприниматель Антон Герасимов. Общая стоимость контракта – порядка 8 миллионов рублей. Александр Федоров, зам.