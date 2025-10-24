СледКом РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Камешковского района, который купил мотоцикл своему 15-летнему сыну. Подросток, не имевший

СледКом РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Камешковского района, который купил мотоцикл своему 15-летнему сыну. Подросток, не имевший водительских прав, погиб в ДТП в июле этого года. По данным следствия, мужчина приобрел мотоцикл марки GRYPHON и передал его несовершеннолетнему сыну, хотя знал, что подросток не имеет прав и катается без