Был у мужика член 50 см и никто с ним спать не хотел, а врачи отрезать оказывались. Извелся весь мужик и пошел к бабке. Она и говорит:
- Знаю как твоему горю помочь! Иди в полночь в дремучий лес, на болото, там найди самую большую жабу и спроси, пойдет ли она за тебя замуж. Она ответит - нет, член у тебя и уменьшится.
Мужик подумал, что хуже не будет и пошел на болото, нашел самую большую жабу и спрашивает:
- Жаба, пойдешь за меня замуж?
Жаба:
- Нет.
Мужик отворачивается, трусы снимает, член меньше стал - 40 см.
Мужик обрадовался и снова:
- Жаба, пойдешь за меня замуж?
Жаба:
- Нет!
Смотрит мужик - член 30см. Хорошо, но все равно много и решил еще разок спросить, чтобы было 20см и всем нравилось.
- Жаба, жаба, пойдешь за меня замуж?
еще анекдот!