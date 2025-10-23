Отопительный сезон в большинстве муниципалитетов стартовал 25 сентября.

Ресурсоснабжающие организации Владимирской области направили почти 4,5 млрд рублей на строительство и обновление коммунальной инфраструктуры. Власти также сообщили о начале отопительного сезона и ужесточении ответственности управляющих компаний.На брифинге министр ЖКХ Сергей Маевский , что только из областного бюджета на 2025 год по региональным программам выделили 3,8 млрд рублей на строительство и модернизацию котельных и сетей. Общий объем инвестиций в теплоснабжение, водоснабжение и электроснабжение составляет почти 4,5 млрд рублей.Отопительный сезон в большинстве муниципалитетов стартовал 25 сентября. Тепло подают на все объекты в соответствии с утвержденными графиками.Министр ЖКХ подчеркнул, что Государственная Дума РФ приняла законопроект об ужесточении наказаний за нарушения законов о теплоснабжении. Теперь должностных и юридических лиц штрафуют за неустранение нарушений при подготовке к зиме.Сергей Маевский уверен, что эти меры помогут эффективнее решать вопросы с управляющими компаниями и ТСЖ, которые не подготовили дома к приему тепла.