Рабочие должны были выйти на объект еще 14 января.

Капитальный ремонт школы №4 в Вязниках Владимирской области начнется с задержкой. Контракт на сумму 150 млн рублей был подписан с «Эконом Строй Сервис» из Санкт-Петербурга, начальная цена составляла 162 млн.Работы должны были начаться 14 января, но до сих пор рабочий нет на месте.Заместитель председателя Заксобрания Роман Кавинов считает ремонт эпохальным, его завершение намечено на 15 октября 2025 года. Учебный процесс во время ремонта будет организован в корпусе школы №9 с бесплатным транспортом. Финансирование идет из разных бюджетов, работы включают демонтаж и установку нового оборудования.