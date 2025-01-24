Мужчина служил командиром 2 штурмовой роты 2 мотострелкового батальона 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

В волонтерском сообществе ВРБОО «FENIX» сообщено о гибели 39-летнего уроженца Ковровского района Сергея Леонтьева. Он погиб 28 мая 2024 года в зоне СВО.Мужчина служил командиром 2 штурмовой роты 2 мотострелкового батальона 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.В посте-некрологе отметили, что мужчина пал смертью храбрых, освобождая Угледар Донецкой Народной Республики. Волонтеры выражают соболезнования семье Леонтьева. Напомним, ранее мы писали, что