23 января в Новой Третьяковке состоится долгожданная персональная выставка талантливого художника Евгении Лясниковой под названием Искусство в глазах смотрящего.

23 января в Новой Третьяковке состоится долгожданная персональная выставка талантливого художника Евгении Лясниковой под названием "Искусство в глазах смотрящего".Выставка представляет собой уникальную серию работ, выполненных в оригинальной технике холст в холсте, что позволяет глубже понять философские идеи, заложенные автором. Эта техника создает эффект многослойности, где второй холст служит своеобразной дверью в другой мир.Погружаясь в детали, зрители могут увидеть скрытые смыслы и задумки художника, что делает каждую работу не просто картиной, а целым произведением искусства с глубоким содержанием. В некоторых работах Лясникова затрагивает тему истинной веры и ее носителей, создавая пространство для размышлений и самопознания.Также на выставке будут представлены произведения учеников художника, что подчеркивает ее роль как педагога и наставника. Евгения Лясникова вдохновляет своих студентов на творческие эксперименты и помогает им развивать собственный стиль. Ее подход к обучению сочетает в себе технические навыки и свободу самовыражения, что делает ее уроки особенно ценными. Работы учеников демонстрируют, как искусство может быть источником радости и вдохновения, продолжая традиции, заложенные их учителем.Евгения Лясникова — художник с богатым опытом, член Союза художников России и участник множества выставок как в стране, так и за рубежом. Она активно выставляется в различных галереях и культурных центрах, включая Мосгордуму и Политехнический университет. Ее творчество охватывает разнообразные жанры, от реалистичной живописи до портретов, что делает ее значимой фигурой на современном художественном рынке.