В помещении, где работают заключенные нашли трещины, следы протечек и плесень.

Петушинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал Федеральное казенное учреждение ИК№2 УФСИН России по Владимирской области провести ремонт в швейном цехе Центра трудовой адаптации осужденных. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.В помещении, где работают заключенные нашли трещины, следы протечек и плесень. Это мешает качественной уборке и дезинфекции.Суд постановил устранить недостатки, однако решение пока не вступило в законную силу. Прокуратура осуществляет контроль над процессом исправления выявленных нарушений.