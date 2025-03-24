В 2023 году.

20 марта прошло заседание Совета по культуре и искусству при Губернаторе Владимирской области под председательством министра культуры региона Ольги Деминой. Участники обсудили достижения 2024 года и планы на 2025, включая новые формы привлечения посетителей и сотрудничества между культурными организациями. В ходе заседания были подписаны два соглашения о сотрудничестве: между областным «Киноцентром» и «Беларусьфильм», а также между Мстёрским художественным музеем и Всероссийским музеем декоративно-прикладного и народного искусства.Ольга Демина подвела итоги реализации национального проекта «Культура», отметив, что за 6 лет регион превысил целевые показатели, включая увеличение посещаемости культурных мероприятий до более чем 22,5 млн человек в прошлом году. В рамках проекта «Культурная среда» были построены новые культурные объекты, проведён капитальный ремонт учреждений и обновлено оборудование.Министр также обозначила задачу повысить вовлеченность граждан к работе музеев и культурных центров к 2030 году. Заместитель Губернатора Владимир Куимов подчеркнул значимость культурных мероприятий, связанных с 1000-летием Суздаля, для повышения интереса к культурному наследию региона. Участники заседания обсудили будущее межрегионального и международного сотрудничества, подготовку к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и новые культурные проекты.