Выставка открыта для посетителей в Муроме с 10:20 до 11:20 часов.

В Муроме Владимирской области 24 апреля будет представлена выставка боевой техники, приуроченная к годовщине Победы. Мемориальный состав, напомнивший о Великой Отечественной войне, завершает своё путешествие по регионам и уже сделал остановки в Вязниках, Коврове и Владимире.Поезд, организованный Горьковской железной дорогой, включает шесть платформ с исторической техникой, санитарный вагон и два вагона с полевой кухней. Его возглавляет легендарный паровоз Л-4302, ставший символом эпохи.Выставка открыта для посетителей в Муроме с 10:20 до 11:20 часов.