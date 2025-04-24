Юноша находится в тяжелом состоянии.

В Муроме Владимирской области произошла авария с участием несовершеннолетнего водителя мотоцикла. Женщина на автомобиле, поворачивая налево, не заметила двигающегося по главной дороге мотокроссмена.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста произошло в Муроме на улице Московской 23 апреля, около 15 часов.По предварительной информации, 37-летняя женщина, находясь за рулем автомобилем Hyundai, не уступила преимущественное право в движении 16-летнему водителю мотоцикла Motoland.В результате столкновения подросток был госпитализирован в медицинское учреждение. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники полиции.