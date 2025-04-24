24 апреля в большинстве районов Владимирской области ожидается высокая пожарная опасность 4 класса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Владимира. Это значит, что на территории региона

24 апреля в большинстве районов Владимирской области ожидается высокая пожарная опасность 4 класса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Владимира. Это значит, что на территории региона повысится вероятность возникновения происшествий, связанных с появлением очагов природных пожаров, а также переходом огня на дома и хозпостройки. Напомним, что во Владимирской области до 27 апреля будет действовать особый противопожарный