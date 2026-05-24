В Кольчугинском районе Владимирской области судебные приставы вместе с инспекторами ГИБДД провели совместный рейд — искали автомобили должников и помогали взыскать накопившиеся долги.На страже закона стоял «Дорожный пристав»: этот аппаратно‑программный комплекс автоматически считывает госномера машин и тут же сверяет их с базой должников. Благодаря такой технологии сотрудники быстро выявляют водителей, которые уклоняются от исполнения судебных решений.Результаты рейда оказались ощутимыми: приставы арестовали несколько автомобилей должников и взыскали в общей сложности более 300 тысяч рублей. Многие водители предпочли не рисковать и погасили долги прямо на месте — после того, как им подробно объяснили, какие последствия их ждут, если они продолжат уклоняться от выплат.Такие совместные рейды в Кольчугинском районе проводят регулярно: они помогают эффективнее взыскивать задолженности и укрепляют взаимодействие между ведомствами.