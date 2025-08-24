В сети появилось видео обрушения потолка в супермаркете.

23 августа во Владимире в магазине на улице Мира обрушился потолок. ЧП случилось среди бела дня,, около 13.50, когда в магазине могло быть много посетителей. К счастью, происшествие обошлось без тяжелых последствий.Две сотрудницы магазина — девушки 20 и 30 лет — получили травмы, но как сообщили в МЧС, от госпитализации они отказались.На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Обследование здания проводили с помощью дрона и специальной автовышки.В ликвидации последствий инцидента было задействовано 13 человек и 9 единиц спецтехники. На место выезжал и.о. начальника главного управления МЧС по региону Руслан Блинов.Дальнейшие работы по разбору завалов будут проводить специализированные организации.Следком начал собственную проверку.