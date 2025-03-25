О злоумышленниках предупреждает правительство.

Работодатели Владимирской области стали жертвами мошенников, получая поддельные письма от якобы Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. В правительстве региона сообщили, что сообщения приходят с почтовых адресов и содержат вредоносные ссылки и QR-коды.В письмах мошенники утверждают о выявлении признаков неофициального трудоустройства и требуют предоставить дополнительные документы, даже предлагая отсканировать QR-код для выбора адреса получения «документов». Министр труда региона Андрей Григорьев отметил, что настоящая комиссия не рассылает подобные запросы.Власти призывают проявлять осторожность к подобной электронной корреспонденции и никогда не указывать личные данные на сомнительных сайтах. В случае получения таких писем рекомендуется обращаться в правоохранительные органы.