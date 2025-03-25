Бомбоубежище вмешает 300 человек.

Владимирские власти возобновляют восстановление бомбоубежищ на территории промышленных зон. Об этом пишет «». Недавно часть из них передали муниципалитету, а владельцам некоторых объектов, например, хлебокомбинату, предписано самостоятельно оборудовать укрытия.Бомбоубежище на улице Хлебозаводской, принадлежащее «Владимирским пивоварням», требует модернизации. Судебное предписание обязывает компанию привести укрытие в соответствие с новыми стандартами безопасности, включая ремонт и установку оборудования. Это бомбоубежище, вмещающее 300 человек, было построено в советское время и стало условием приватизации пивзавода. После банкротства в 2014 году предприятие должно выполнить требования по его восстановлению.