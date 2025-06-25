В Гусь-Хрустальном 15-летний велосипедист попал в ДТП. Его сбила машина, когда он переезжал нерегулируемый пешеходный переход. Скорая помощь прибыла на место аварии через 6 минут после вызова.

В Гусь-Хрустальном 15-летний велосипедист попал в ДТП. Его сбила машина, когда он переезжал нерегулируемый пешеходный переход. Скорая помощь прибыла на место аварии через 6 минут после вызова. Оказалось, что у мальчика тяжелая черепно-мозговая травма. Как рассказали в пресс-службе Минздрава области, пострадавший был в сознании и жаловался на головную боль. Из его уха текла кровь. Фельдшеры