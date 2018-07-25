4 пожара за одни сутки. В деревне Вашутино Гусь-Хрустального района сгорела баня. Тушили её 6 пожарных. В Муроме загорелся припаркованный на улице автомобиль. С открытым пламенем удалось справиться ещё до прибытия огнеборцев. Рано утром в среду пожар случился в деревне Лапино Собинского района, пламя охватило 2 частных жилых дома.

4 пожара за одни сутки. В деревне Вашутино Гусь-Хрустального района сгорела баня. Тушили её 6 пожарных. В Муроме загорелся припаркованный на улице автомобиль. С открытым пламенем удалось справиться ещё до прибытия огнеборцев. Рано утром в среду пожар случился в деревне Лапино Собинского района, пламя охватило 2 частных жилых дома. Пожарные были на месте через 11 минут после сигнала, однако, деревянные постройки выгорели почти полностью. Ещё два дома загорелись в начале 6 утра в селе Григорьево, Гусь-Хрустального района. Полностью ликвидировать пожар удалось только через два часа. Выгорело 300 квадратных метров площади. К счастью, все происшествия обошлись без жертв.