Аферу они провернули около 20 раз.

Сотрудник медицинского учреждения и индивидуальный предприниматель задержаны по подозрению во взяточничестве во Владимирской области. Как сообщает ТАСС, они могли передавать конфиденциальную информацию о смерти граждан для заключения договоров на ритуальные услуги.В ходе расследования установлено как минимум 20 подобных случаев. 64-летний медработник передавал 39-летней предпринимательнице данные о умерших и их родственниках за денежное вознаграждение.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о получении и даче взятки. В ходе обысков были изъяты деньги и документы, имеющие доказательственное значение.