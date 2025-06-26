Мероприятия продлятся с 24 июня по 27 июля

По распоряжению прокурора Владимирской области Ивана Грибова в правительстве региона стартовали масштабные проверки на коррупцию.Под пристальное внимание надзорного ведомства попадут чиновники высшего звена, сообщает «».Проверки затронут первых заместителей и заместителей губернатора, министров и их первых заместителей, начальников инспекций, руководителей управлений администрации губернатора, а также первого заместителя руководителя представительства областного правительства при Правительстве РФ и руководителя секретариата губернатора.Мероприятия продлятся с 24 июня по 27 июля. О начале проверок проинформирован губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Отмечается, что проверки проводятся в соответствии с планом работы прокуратуры, утвержденным в декабре прошлого года, и вызваны анализом, «свидетельствующим о нарушении закона» в сфере противодействия коррупции.Ранее в Камешково организацию на 10 миллионов за коррупцию.