ФК «Муром» разгромил московский клуб со счетом 5:0. Муромляне принимали на своем поле команду «Родина-2». напомним, что “Муром” выступает во второй лиге дивизиона А. Матч с самого начала был напряженным и динамичным, никто не хотел сдавать свои позиции в турнирной таблице. Муромские богатыри уверенно контролировали мяч и ушли на перерыв с 2 голами, первый из