В Музее архитектуры имени А.В. Щусева в Москве открылась выставка, посвященная белокаменному Георгиевскому собору XIII века из Юрьева-Польского. Экспозиция представляет историю храма и его реставрацию. Об этом сообщили в облправительстве. На выставке, организованной совместно с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником, представлены более 40 оригинальных белокаменных рельефов, включая известный и почитаемый “Святославов Крест”. Древние камни дополнены архитектурной графикой, фотографиями,